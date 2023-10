Mael (3) aus Korschenbroich im TV Wie das Kind tickt, wenn die Eltern nicht dabei sind

Gedreht wurde in einem Kindergarten in Köln ein Wochenende lang. Dafür wurde die Kita mit sogenannten Remote-Kameras ausgestattet. So waren keine Kameraleute vor Ort, sondern die Kameras wurden vom Computer aus bedient. Denn das Ziel war, das Spiel und den Umgang der Kinder miteinander beobachten zu können, ohne sie zu stören. Begleitet wurde die Produktion durch die Entwicklungspsychologen Prof. Sabina Pauen von der Universität Heidelberg und Prof. Moritz Daum von der Universität Zürich. Sie sind überzeugt: „Das wird spannend. Denn es gibt eigentlich kein Alter, in dem mehr passiert als die ersten drei, vier Jahre im Leben.“ Was die Kinder jetzt lernen, präge sie für die ganze Zukunft, so die Psychologen.