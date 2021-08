Überarbeitete Bau-Entwürfe beruhigen Korschenbroicher : Neue Bau-Ideen in Lüttenglehn überzeugen

LÜTTENGLEHN Noch im Mai und Juni hatte es im Dorf mächtig Unruhe gegeben wegen der geplanten Bebauung in Lüttenglehn. Die überarbeiteten Pläne stoßen nun aber auf Zustimmung bei den Anwohnern.

Zum Bauvorhaben am Ortseingang von Lüttenglehn auf dem ehemaligen Gelände der Firma Paidos von Familie Lenzen gibt es jetzt eine neue Bebauungsplanung. Darin sind die Vorschläge des Lüttenglehner Heimatvereinspräsidenten Thomas Brendel berücksichtigt worden. Vor rund 50 Interessenten stellte Architekt Tim Nowak gemeinsam mit Bauherrin Nadine Nowak und Projektberater Jochen Hechler die neuen Ideen vor. Um es vorweg zu nehmen: Brendel bedankte sich abschließend sehr, dass die Vorschläge berücksichtigt wurden und sagte: „Für mich ist das jetzt ganz was anderes – ein tolles Projekt.“

Noch im Mai und Juni hatte es im Dorf mächtig Unmut gegen die geplante Bebauung zwischen der Unterstraße und dem Kirmesplatz gegeben und Brendel meinte: „Die erste Vorstellung dieser Planungen war ein richtiger Schock.“ Bemängelt wurde seinerzeit, dass der Wohnkomplex mit seinen 26 Wohneinheiten viel zu klotzig wirkt und überhaupt nicht in den Ort passt. Zudem waren zu wenig Parkplätze eingeplant und die Wohnanlage stand viel zu nah am Kirmesplatz.

Brendel brachte es auf den Punkt: „Wir sind ein kleines Dorf – es gibt nicht mehr viele Grundstücke und Lüttenglehn wird in Zukunft nicht mehr wachsen können.“ Nun soll es – nicht wie noch im Frühjahr beabsichtigt – weitere 26 Wohneinheiten geben sondern etwa 20. Zudem sind zehn Stellplätze hinter dem Kirmesplatz und 30 in einer Tiefgarage geplant.

Der Architekt Tim Nowak erklärte die Gebäudekonfiguration am Lageplan und anhand verschiedener Schautafeln in drei Perspektiven: „Wir haben versucht, die Baumasse aufzulockern und in eine Dreiteilung gebracht. Vom Ortseingang her sind vorne die drei Gebäudekörper zu sehen. Die Verbindungskörper sind nicht so präsent, sie liegen etwas zurück. Und wir werden die Dächer sowie Fassaden begrünen.“ Die Zwischentrakte sind ebenfalls Wohnflächen. Es soll ganz unterschiedlich große Wohnungen geben. Kleine, mittelgroße und große von etwa 90 Quadratmetern Wohnfläche sind geplant. Für alle Generationen und Lebenssituationen sei etwas dabei. „Alles mit Aufzug, barrierefrei und für Rollstuhlfahrer geeignet,“ sagte der Architekt und betonte auch: „Das werden keine Luxuswohnungen, aber Wohnungen mit neuesten Technologien, was die Energie anbelangt.“