Aktionstag im Pflanzencenter in Korschenbroich-Lüttenglehn : Tiere Pflanzen und viele Infos auf dem Hof Nixberg

Aktionstag im Pflanzencenter in Korschenbroich-Lüttenglehn

Jede Menge Angebote für die ganze Familie gibt es beim „Kinder & Kräutertag“ am Sonntag, 14. April, auf dem Areal von „Oerdinger’s Hof Nixberg“. Zum Beginn der Pflanzsaison bietet das Pflanzencenter von 11 bis 16 Uhr viele Informationen rund um die Gestaltung von Garten und Balkon sowie einen schönen Tag mit kostenfreien Events.

Arndt Oerdinger, der das 1989 gegründete Unternehmen in zweiter Generation leitet, erklärt: „Gewürze, Kräuterbonbons, Honig werden ein Schwerpunkt sein. Wir bieten inzwischen über 120 verschiedene Kräuterpflanzen – von Gewürzen bis hin zu Heilkräutern.“ Ein großes Thema sind in diesem Jahr die verschiedenen Sorten Rosmarin, die vielen Arten von Thymian, aber auch Minze für Cocktails, von denen das Pflanzencenter allein vierzehn Sorten führt. Auch ausgefallene Pflanzen wie die Lakritz-Tagetes sind im Angebot. „Für die Kinder bieten wir am Sonntag einen richtigen Kinder-Abenteuer-Tag mit Streichelzoo, Indianerdorf – sogar ein Cowboy kommt, und auch der Aquazoo Düsseldorf ist zu Besuch mit Schlangen und Vogelspinnen“, erläutert Oerdinger. Zudem warten unter anderem eine große Hüpfburg, ein Kasperltheater, Paddel-Pool und eine Eisenbahn auf die Besucher. Die Kinder dürfen sogar Blumenkästen bepflanzen.