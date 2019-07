Serie Mein Korschenbroich : Ortsteil mit Hahnenkönig und Golfplatz

Korschenbroich Verwaltungstechnisch gehört Lüttenglehn zur Stadt Korschenbroich, doch kirchlich zur Pfarrgemeinde Grefrath. Der Ort hat keine Geschäfte, sozialer Treffpunkt ist die frühere Volksschule. Auf deren Vorplatz steht ein stolzer Hahn.

In Lüttenglehn gibt es die kleine Dorfkneipe „Zu den zwei Linden“ und eingebettet von Feldern das gastronomische Angebot im denkmalgeschützten Rittergut Birkhof: Das „Café zum Tulpenfeld“ am alten Gutsteich und das Restaurant „Im Rittergut Birkhof“. „Für Lüttenglehn kann das Rittergut als eines der ältesten Zeugen der Heimatgeschichte betrachtet werden“, heißt es in den Beiträgen, die vom Heimatverein anlässlich seines 25-jährigen Bestehens 1976 herausgegeben wurden. Eine weitere Attraktion ist der Golfpark Rittergut Birkhof in der alten Parkanlage.