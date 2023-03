Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Löschzug Korschenbroich kritisiert zu kleine Umkleiden

Der Bürgermeister erinnerte an den 50. Geburtstag der Notrufnummern 110 und 112 als einheitliches System. Die Ansprüche an die Feuerwehr seien in diesen fünf Jahrzehnten gestiegen, dasselbe gelte auch für die Ausstattung. „In Bezug auf die technische Ausstattung müssen wir uns nicht verstecken“, erklärte Venten. Er verteidigte, dass Einsatzfahrzeuge jetzt umgesetzt werden mussten, und als Bürgermeister wisse er, dass das nicht überall auf Gegenliebe gestoßen sei. Diese Änderungen seien erforderlich gewesen, um die Ausrückzeiten so klein wie möglich zu halten. Venten kündigte an, dass der Löschzug Korschenbroich in diesem Jahr ein neues Mannschaftstransportfahrzeug bekommen werde.