Anschaffung für 440.000 Euro in Korschenbroich : Neues Fahrzeug für Löschgruppe Liedberg

Liedberg Die Löschgruppe Liedberg hat ein neues Fahrzeug. Wie stolz die Feuerwehr darauf ist, belegt auch das Foto. Inmitten der schmucken Fachwerkhäuser von Liedberg wurde das sogenannte Hilfeleistungslöschfahrzeug präsentiert.

Als „Meilenstein in unserer über 112-jährigen Geschichte“ bezeichnet die Löschgruppe Liedberg ihr neues Fahrzeug – den sogenannten neuen Florian Korschenbroich 6-HLF10-1. Am Wochenende haben die Feuerwehrleute das neue Fahrzeug, das rund 440.000 Euro gekostet hat, in Betrieb genommen. Wie stolz die Löschgruppe Liedberg darauf ist, belegt auch das Foto. Geradezu in Szene gesetzt wurde das sogenannte Hilfeleistungslöschfahrzeug in der malerischen Liedberger Kulisse.