Autor Willi Achten in Korschenbroich : Lesung mit musikalischen Zwischentönen

Korschenbroich Für den Literarischen Sommer kehrte Willi Achten an den Niederrhein zurück und stellte seinen neuen Roman in Zwiesprache mit dem Saxofonisten Heribert Leuchter vor.

Beim ersten Besuch in Korschenbroich hatte Buchautor Willi Achten die Geschichte einer Kindheit am Niederrhein vorgestellt. Sein aktueller Roman „Rückkehr“ ist ebenfalls in Teilen mit dem Thema Kindheit befasst, im Wesentlichen aus der Rückschau des Ich-Erzählers. Im Zentrum steht Jakob, der bei der Rückkehr in das Dorf seiner Kindheit in den bayerischen Alpen mit Erinnerungen an den letzten Sommer der Jugend konfrontiert ist. Achtens Gastauftritt im Pfarrzentrum von St. Andreas war eingebunden in den 23. „Literarischen Sommer“.