Spaß mit Lutz von Rosenberg Lipinsky : Comedian Lipinsky begeistert mit neuem Helene-Fischer-Song

Kleinenbroich Der studierte Theologe gilt als „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Im Forum der Realschule servierte er intelligente Comedy mit kabarettistischer Note.

„Manche Diktaturen entstehen über Jahrzehnte – wie in der Türkei und bei mir zuhause. Dann denkt mancher Mann ‚Fuck, ich habe gar nichts mehr zu sagen‘“, konstatiert er. Das liege an den Kindern als FDP, Wendehälse und Mehrheitsbeschaffer in der interfamiliären Demokratie. Unter den Regierungsformen ordnet er die Monarchie dem arbeitsfreien Sonntag und die Demokratie dem anstrengenderen Montag zu. Denn: „Da will jeder was von dir.“ Er sinniert über Asylrecht, Vorstellungen vom Deutsch-Sein und lästert über ein kompliziertes, doch schützenwertes Wahlrecht, das selbst das Bundesverfassungsgericht nicht mehr verstehe. Zur Klimakatastrophe betont er, dass die eigene Generation trotz besseren Wissens vieles versäumt habe zu tun. So hätten nun Männer seines Alters Angst vor einer jungen Skandinavierin mit Zöpfen und Asperger-Syndrom. Schließlich stellt er die Frage, was zu tun sei, damit Wählen wieder Spaß mache. Sein Vorschlag: Volksfeststimmung im Wahllokal und eine Schlagerparty.