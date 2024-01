Augenhilfe Afrika aus Korschenbroich Lions-Club unterstützt die mobile Augenhilfe in Kamerun

Der Verein Augenhilfe Afrika kämpft gegen diese Situation an. Mehrmals jährlich bricht Cheuteu mit seinem Kollegen Giles Kagmeni und einem mehrköpfigen Team zu Augenuntersuchungs- und Operationskampagnen in entlegene Regionen Kameruns auf, wo nur selten ein Augenarzt praktiziert. So eine Kampagne kostet rund 7.500 Euro, wobei die beiden Augenärzte unentgeltlich arbeiten. Sie führen zwischen 350 bis 400 Untersuchungen und rund 50 Augenoperationen durch – zumeist am Grauen Star.