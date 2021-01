Politik in Korschenbroich : Die Linke streitet über Zusammenarbeit mit Zentrumspartei

Korschenbroich/Neuss Weil Heiner Bäther in Korschenbroich gemeinsam mit seinem Ratskollegen Wolfgang Hübgens eine Fraktion bildet, fordern Neusser Parteikollegen seinen Rücktritt als Kreissprecher.

„Die Zusammenarbeit mit der Zentrumspartei widerspricht dem Grundverständnis der Partei Die Linke“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Der Neusser Ortsverein begründet seine Ablehnung unter anderem programmatisch. Dass sich die Zentrumspartei beispielsweise gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausspreche, in Flüchtlingen eine Gefahr für das Christentum in Deutschland sehe und Abtreibungsgegner in ihren Reihen habe, sei nicht mit den Ideen der Linken vereinbar. Aber auch die zeitweise Zusammenarbeit zwischen Zentrum und AfD im benachbarten Kaarst stieß übel auf.