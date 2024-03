Veranstaltung von „Korschenbroich liest“ Lilly Bernstein liest aus ihrem Roman „Sturmmädchen“

Auch in der so beschaulichen Eifel rund um Monschau konnte die menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialisten in den 1930er-Jahren Fuß fassen – mit dramatischen Konsequenzen. Davon erzählt der neue Roman „Sturmmädchen“ der Kölner Erfolgsautorin Lilly Bernstein. Am Freitag, 22. März, stellt sie ihn auf Einladung des Vereins „Korschenbroich liest“ um 19.30 Uhr im Museum Kulturbahnhof in Korschenbroich vor.