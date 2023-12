Kultur in Korschenbroich Berührender Jahresausklang von „Korschenbroich liest“

Zur Begrüßung der Veranstaltung „Himmelwärts – eine literarisch musikalische Sehnsuchtsreise“ sprach Literaturwissenschaftlerin Rita Mielke die zwiespältigen Gefühle an, die zurzeit viele Menschen umtreiben dürften: Der Wunsch, sich auf die Weihnachtszeit einstimmen zu können, pralle auf Bilder in den Medien von einer wenig friedvollen Welt. Da scheine im Gefühl der Machtlosigkeit oft kaum mehr möglich als der Stoßseufzer „Himmel hilf“. Die Projektleiterin von „Korschenbroich liest“ kündigte eine literarische Auswahl zu Sehnsucht und Hoffnung sowie unterschiedlichen Himmelsvorstellungen an.