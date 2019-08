Lesung am 5. September : Romanfigur begleitet Autor zu „Korschenbroich liest“-Lesung

Korschenbroich Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Autor die reale Figur, deren Lebensgeschichte er erzählt, bei einer Lesung an seiner Seite hat. In Korschenbroich wird dieser Fall jetzt eintreten.

Am Donnerstag, 5. September, gastiert um 19 Uhr der niederländische Schriftsteller Bart van Es in der Evangelischen Kirche an der Freiheitsstraße. In seinem Roman „Das Mädchen mit dem Poesiealbum“ erzählt er die Geschichte des jüdischen Mädchens Lien und die seiner eigenen Familie während des Zweiten Weltkriegs. Lien de Jong, inzwischen 94 Jahre alt und in Amsterdam zu Hause, wird zur Lesung ebenfalls nach Korschenbroich anreisen.