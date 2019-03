Korschenbroich liest: Genussakademie über Italien und Buchvorstellung „Im Wald“

Korschenbroich Zwei Veranstaltungen des Vereins „Korschenbroich liest“ stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm.

So wird am Sonntag, 31. März, um 18.30 Uhr im Liedberger Landgasthaus die beliebte „Genussakademie“-Reihe fortgesetzt: Diesmal richtet sich der Fokus auf Italien: „Una notte italiana“ ist der Abend überschrieben, der auch Musikalisches bietet. Denn zu Gast ist der Tenor Raphael Pauß, der beliebte italienische Arien und Lieder vortragen wird. Karten zum Preis von 59,50 Euro (inklusive Mehrgang-Menü, Aperitif und Programm) gibt es im Liedberger Landgasthaus (Telefon: 02166 87294) und in der Buchhandlung Barbers (02161 9999849).

Am Mittwoch, 10. April, geht es ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung Barbers um das Thema Natur, das in der aktuellen Literatur hoch im Kurs steht. Doch warum ist das so? Die Korschenbroicher Kulturwissenschaftlerin Rita Mielke hat sich auf Spurensuche begeben und ist zu einer „Wortwanderung durch die Natur“ aufgebrochen. Ihr neues Buch „Im Wald“ richtet den Fokus auf ausgewählte Bäume, Pflanzen und Tiere. Rita Mielke präsentiert es am 10. April, Karten zum Preis von 5 Euro gibt es in der Buchhandlung.