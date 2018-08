Korschenbroich liest 2018 - Sommer-Lesefestival geht in die zweite Jahreshälfte

Korschenbroich : Sommer-Lesefestival geht in die zweite Jahreshälfte

Korschenbroich Nach vielen Terminen im Juli macht das Sommer-Lesefestival „Korschenbroich liest“ nun ein paar Wochen Pause. Erst am 30. August geht es weiter, dann aber mit einem besonderen Gast: Radio-Moderator und Philosoph Jürgen Wiebicke wird sein Buch „Zu Fuß durch ein nervöses Land.

Auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält“ vorstellen. Die Veranstaltung beginnt am 30. August, 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Barbes, Hannengasse 2 in Korschenbroich.

Weiter geht es am Wochenende 1. und 2. September, wenn wieder eine „Literarische Ladies-Night“ über die Bühne geht. Am 1. September startet um 15 Uhr im Pfarrzentrum St. Andreas der literarische Kaffeeklatsch. Die Ladies Night steht am Sonntag, 2. September, ab 18 Uhr, ebenfalls im Pfarrzentrum auf dem Programm. Mit dabei sind Claudia Meuser, Rita Mielke und Gisela Retz. Bei Prosecco, Kaffee, Kuchen und einem herzhaften Imbiss stellen die drei Leserinnen wieder besonders spannende, heitere, informative und schön gestaltete Bücher vor, die jenseits der Beststeller-Listen eine Entdeckung wert sind.

Um Sternstunden des modernen Märchens geht es dann am 9. September, wenn Olaf Reitz aus Wuppertal in der Evangelischen Kirche an der Freiheitsstraße 13 in Korschenbroich aus dem bekannten Buch von Antoine de Saint Exupéry „Der kleine Prinz“ liest. Begleitet wird Reitz von Martin Zobel, der in den Lesepausen Trompete spielt. Am 21. September geht es um Poesie-Kabarett. „Dichter dran!“ ist der Titel mit Anna Magdalena Bössen (Rezitation) und Florian Miro (Musik). Sie treten ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm im Sandbauernhof in Liedberg auf.

