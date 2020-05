Kunsthaus Dreho in Liedberg : Das Coronavirus als Schlange

Liedberg Die Liedbergerin Gabriela Drees-Holz hat die Krise künstlerisch verarbeitet. Ihre Exponate hatte sie im Sandbauernhof platziert, ohne dass sie jemand sehen durfte. Abhilfe soll da ein Video schaffen.

Das Coronavirus und seine schnelle, weltweite Ausbreitung hat der Liedberger Künstlerin Gabriela Drees-Holz Angst gemacht. Von dieser Angst hat sie sich jedoch nicht lähmen lassen – im Gegenteil: Sie hat das, was jetzt gerade passiert, in Kunst umgesetzt. Die Exponate hatte sie im Sandbauernhof platziert, kein einziger Besucher durfte sie sehen. Leonard Gincberg, Bereichsleiter an der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss, hat mit Perkussionsinstrumenten die Ausstellung musikalisch begleitet. Das machte Sinn, denn ein gut siebenminütiges Video ist bei YouTube eingestellt worden. Es heißt „Art during the shutdown“.