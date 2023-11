29. Weihnachtsmarkt in Liedberg Liedberger Weihnachtsmarkt in den historischen Gassen

Es dürfte wieder sehr voll werden am ersten Adventwochenende, 2. und 3. Dezember, in den historischen Gassen von Liedberg. Denn der Heimatverein Liedberg veranstaltet am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr wieder seinen Liedberger Weihnachtsmarkt, der weit über die Region hinaus bekannt ist.