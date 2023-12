Liedberger Tafel im Sandbauernhof „Wir haben nicht zu wenig Geld, man muss Prioritäten setzen“

Probleme müssten in Berlin, aber auch auf europäischer Ebene gelöst werden. Auf das „Haushaltschaos in Berlin“ ging Heveling auch ein: „Das zeigt, was passiert, wenn man sich nicht an die Gesetze hält.“ Er ist überzeugt: „Wir haben nicht zu wenig Geld, man muss nur die richtigen Prioritäten setzen.“