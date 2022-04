Krönung nach der Wiesn-Gaudi : Liedberger Schützen laden im Mai zur Frühkirmes

Volker Kallenberg (r.), Inhaber von „Curry Jupp“, wird bei der Frühkirmes in Liedberg mit Mitarbeitern vertreten sein. Archivfoto: Foto: Saskia Karbowiak

Liedberg Drei Jahre lang musste Schützenkönig Georg Schütze nach Abschuss des Vogels warten, um endlich gekrönt zu werden. Mitte Mai ist es nun aber soweit. Dann laden die Liedberger Schützen zur Frühkirmes. Was alles geplant ist.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag in Liedberg: Erst fand Anfang April nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause die erste Jahreshauptversammlung der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Liedberg statt und seitdem ist klar: Die Frühkirmes kommt – dieses Mal aber im Mai und nicht wie gewohnt im Juni.

Schützenkönig Georg Schütze steht bereit, drei Jahre nach Abschuss des Vogels endlich gekrönt zu werden. Bislang fand die Liedberger Frühkirmes immer im Juni um Fronleichnam statt. „Doch wir haben kein Zelt mehr für diesen Zeitpunkt bekommen“, erklärt Schriftführer Patrick Hoster auf Anfrage. „Deswegen mussten wir nun auf Mitte Mai ausweichen. Das werden wir in den nächsten Jahren auch so beibehalten“, kündigt er an.

Am Freitag, 13. Mai, startet das Frühkirmeswochenende mit der ersten „Liedberger Wiesn-Gaudi“ im Festzelt am Kirmesplatz. Ab 19 Uhr ist Beginn der Veranstaltung mit Wiesn-Charakter, bayerischem Bier und entsprechender Musik. Dirndl und Lederhose sind erwünscht. Karten für sieben Euro gibt es an der Abendkasse. „Endlich wieder feiern mit seinen Liebsten in toller Atmosphäre – darauf freuen wir uns alle wieder so richtig“, kündigen die Schützen an. Für Musik sorgen „Die Dyckerländer“ und DJ Tim.