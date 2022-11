Liedberger Rhönradturnerinnen Turnerinnen erfolgreich beim Deutschlandcup

In der Spirale musste sie sich mit lediglich 5/100 Punkten Madita Jansen aus Niedersachsen geschlagen geben und belegte den zweiten Platz. Auch Letizia Lorenz erreichte bei ihrem ersten nationalen Vergleich in der Spirale ebenfalls den zweiten Platz in der Altersklasse 17/18 hinter Rebecca Lochstampfer aus Bayern.