Tag der Nachbarschaft in Liedberg : Tag der Nachbarn

Die Idee, sich am Tag der Nachbarn zu treffen, kam an: Mehr als 60 Personen aus dem Ortsteil kamen zum Sandbauernhof in Liedberg. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Liedberg Unter dem Motto „Das Dorf trifft sich“ hatte die Neu-Liedbergerin Christiane Todt-Höhndorf zum Tag der Nachbarn eingeladen. Mehr als 60 Personen trafen sich. Wegen des schlechten Wetters hatte die Stadt kurzfristig die Nutzung des Sandbauernhofs ermöglicht.

Es war der deutschlandweite Tag der Nachbarn, doch die Aufmerksamkeit hielt sich in Grenzen. Nicht so in Liedberg: Unter dem Motto „Das Dorf trifft sich“ hatte die während der Pandemie zugezogene Organisatorin Christiane Todt-Höhndorf mit Unterstützung des einheimischen Paars, Klaudia und Klaus Hofmann, alle Dorfbewohner des historischen Kerns in Liedberg eingeladen.