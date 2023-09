Veranstaltung in Korschenbroich Wie Liedberg sich in eine Dorf-Galerie verwandelt

Korschenbroich · Ein Wochenende lang lockten bei den Cartoontagen 400 Zeichnungen in den historischen Ortskern. Ausgestellt wurde im Sandbauernhof sowie in den Fenstern der Fachwerkhäuser. Was es zu sehen gab.

25.09.2023, 12:46 Uhr

Die Karikaturen waren bei den Liedberger Cartoontagen unter anderem in den Fenstern der Fachwerkhäuser zu sehen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Angela Wilms-Adrians

„Ich bin ruiniert“ lässt Norman Klaar den alten Mühlenturm doppeldeutig stöhnen. Die Arbeit im Fenster des Hauses in der Straße „An der Tränke“ war eines von 400 Karikaturen, Cartoons und komischen Kunstwerken. Ein Wochenende lang stellten 28 Künstlerinnen und Künstler aus.