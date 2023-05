Zahlreiche Künstler beteiligt bei Aktion in Liedberg Goldenes Rettungsnest voller Schmetterlinge bei Ausstellung

Drees-Holz hatte auch die Kita und die Liedberger Grundschule einbezogen. So entstand in der Kita der Oskar, eine Figur aus Stoff. Die Schulkinder hatten Stoffschuhe bunt bemalt – in Zweierreihen waren sie auf dem Rasen platziert worden. Drees-Holz hatte einige besonders große Schmetterlinge gehäkelt. Sie steckten zum Teil in Käfigen – eine Mahnung, den Tieren ihren Lebensraum nicht wegzunehmen.