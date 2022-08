Letzter Tag der Bäckerei Brass in Korschenbroich : „Es gab keinen besonderen Kundenansturm“

Korschenbroich Die Bäckerei Brass in Korschenbroich öffnete zum letzten Mal ihre Türen. Was Mitarbeiter und Kunden zur nun erfolgten Schließung sagen.

Die Bäckerei Brass mit ihrem Standort in der Ortsmitte von Korschenbroich ist Geschichte. Zum letzten Mal hatte das Geschäft am Sonntag geöffnet, danach war das große Aufräumen angesagt. „Wir hatten heute einen normalen Verkaufstag“, sagte Geschäftsführer Eric Schmitz kurz vor Ladenschließung. Im Angebot des letzten Tages seien die üblichen Torten gewesen, eben „alles, was das Kuchenherz begehrt.“ Dass es nur noch an diesem Tag bei Brass Kuchen gab, scheint vielen Korschenbroichern nicht bewusst gewesen zu sein, denn der Geschäftsführer stellte fest: „Es gab keinen besonderen Kundenansturm.“

Dennoch: Schon vor der Schließung der Bäckerei waren alle Torten ausverkauft. „Jetzt fängt die eigentliche Arbeit an, denn wir müssen noch alles sauber machen“, sagte Schmitz. Außerdem nimmt der Geschäftsführer die Maschinen, das Geschirr, Besteck und Deko-Artikel mit, die ihm gehören. Er werde sich nun auf seine andere Filiale in Mönchengladbach-Windberg konzentrieren, sagte Schmitz. „Wir schließen ja nur die Filiale in Korschenbroich, das Geschäft in Mönchengladbach bleibt geöffnet.“

Dem Verkäuferberuf in einer Bäckerei will Tanja Lehmann treu bleiben. Sie hat bereits eine neue Stelle. Am letzten Tag der Bäckerei Brass in Korschenbroich hilft ihre Mutter Martina mit, um zum Abschied alles auf Hochglanz zu bringen. Ganz traurig ist aber Robert Dahmen. Aus Steinhausen kam er in der Vergangenheit immer wieder gerne mit seiner Frau zur Bäckerei Brass nach Korschenbroich. „Ich hatte hier 20 Jahre lang einen Stammtisch“, sagte Dahmen. Früher habe es bei Brass Frühstück und sogar Mittagessen gegeben. „Das ist aber schon lange vorbei, sogar morgens blieb die Bäckerei zu“, stellte Dahmen fest. Das mag auch an der Pandemie gelegen haben, aber Dahmen macht deutlich: „Morgens muss man doch so ein Geschäft aufmachen.“ Nun hat er in Korschenbroich keine Bäckerei mehr, die er aufsuchen kann. „Aber ich habe Alternativen in Liedberg oder in Glehn.“ Dennoch sei es sehr traurig, dass nun eine Stück Bäckerei-Geschichte in der Stadt zuende gegangen sei.