Verkehr in Korschenbroich : Letzte Sperrung an der Großbaustelle in Kleinenbroich

Foto: dpa/Jan Woitas

Korschenbroich An der Dauerbaustelle zwischen dem Kreisverkehr an der Von-Stauffenberg-Straße/Neusser Straße und dem Püllenweg ist ein Ende in Sicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Finale für die Großbaustelle zwischen dem Kreisverkehr an der Von-Stauffenberg-Straße/Neusser Straße und dem Püllenweg in Kleinenbroich. In der letzten Januar-Woche soll die abschließende Asphaltdecke aufgetragen werden. Dazu bleibt der Trog unter der Bahnstrecke noch einmal für eine Woche gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Am Montag, 27. Januar, wird die Baustelle eingerichtet. An den Folgetagen werden der rote Asphalt für den Radweg und der dunkle Asphalt für die Fahrbahnbereiche aufgetragen. Am Freitag, 31. Januar, sollen die Arbeiten dann komplett abgeschlossen sein, so dass der gesamte Bereich ab Samstag wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.

Damit endet eine Großmaßnahme, die seit Beginn des vergangenen Jahres in mehreren Abschnitten vorgenommen wurde. Neben der Sanierung und Neugestaltung der Bahnunterquerung – des sogenannten Troges – wurden angrenzende Kanal- und Fahrbahndeckensanierungen direkt mitabgewickelt, um Geld, Zeit und Ressourcen zu sparen.

Witterungsbedingt mussten die ursprünglich für November ­vorgesehenen Asphaltarbeiten verschoben werden, seitdem war der Bereich bereits als Provisorium freigegeben.