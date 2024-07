Baumaßnahmen im Doppelknotenpunkt Korschenbroich Letzte Bauphase im Knotenpunkt startet mit Vollsperrungen

Korschenbroich · Wenn am Montag, 29. Juli, die siebte und letzte Bauphase zum Umbau des Knotenpunkts L31/L381/L382 in Korschenbroich startet, gibt es Vollsperrungen. Aber auch deutlich mehr Umleitungen. Straßen.NRW hat offensichtlich nachgebessert. Was genau geplant ist.

23.07.2024 , 17:00 Uhr

Straßen.NRW startet am Montag, 29. Juli, mit der siebten Bauphase am Doppelknotenpunkt, der Korschenbroich und Mönchengladbach verbindet. Es wird Vollsperrungen geben. Foto: Bärbel Broer

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach