Kultur in Korschenbroich Lesung mit blutiger Weinprobe und einem fesselnden Überfall

Es war eine spannende Premiere: Zum ersten Mal wurde in der Katholischen Bücherei in Glehn eine Lesung veranstaltet. Rund 60 Besucher waren mit dabei und hörten Auszüge aus Geschichten der beiden Autoren Anja Puhane und Sven Kellerhoff. Puhane nahm die Zuhörer mit auf die französische Halbinsel Medoc. Die Protagonisten Caro und Tom sind dort mit ihrem Wohnmobil unterwegs und nehmen an einer Weinprobe teil, die eine unerwartete Wendung nimmt.