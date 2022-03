Solidaritätsveranstaltung in Korschenbroich : Spendensammlung für action medeor bei Ukraine-Lesung

Solidaritätsveranstaltung in Korschenbroich

Korschenbroich Autoren aus der Region haben sich spontan bereit erklärt, Texte ihrer ukrainischen Kollegen zu lesen bei einer Solidaritätsveranstaltung zugunsten von action medeor. Auch eine gebürtige Ukrainerin und Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin nimmt an der Lesung teil, zu der der Verein „Korschenbroich liest“ gemeinsam mit dem Kulturamt einlädt. Wer sonst kommt, wie man teilnehmen und unterstützen kann.

Mit Worten ein Zeichen der Solidarität setzen und gleichzeitig Spenden für das Medikamentenhilfswerk action medeor in Tönisvorst sammeln: Dazu laden der Verein „Korschenbroich liest“ und das Kulturamt der Stadt am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr in die Aula des Gymnasiums ein.