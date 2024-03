Autorin Leonie Kramer in Korschenbroich Häkeln und Stricken bei Lesung von Handarbeitskrimi

„Ich bin sehr textilaffin", verriet sie, als sie zwischen dem Krimi-Festival im niederrheinischen Moers und weiteren Autorenlesungen in Grevenbroich und Aachen Station machte in Korschenbroich. Die Bayerin hat Kunstgeschichte studiert und ließ sich zur Textil-Restauratorin ausbilden. Inzwischen ist sie zur gefragten Expertin für ausgefallene Handarbeitsmuster avanciert. In ihrer bunten, selbstgehäkelten Jacke gab sie Auszüge ihrer Kapitel, die sie „Farbton" genannt hat, zum Besten und machte neugierig auf die Geschichte in „Wollwut.