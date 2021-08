Die Neuen im Stadtrat : Lena Meyer (SPD) lobt die Digitalisierung der Schulen

Serie Kleinenbroich Die 31-Jährige ist Lehrerin an der Realschule Kleinenbroich. Ihre politischen Schwerpunkte sind Umwelt und Bildung. Sie erklärt, warum sie in die Politik gegangen ist.

Lena Meyer hat Charakterstärke bewiesen, als sie vor ungefähr zwei Jahren beschloss, Mitglied einer politischen Partei zu werden: Sie entschied sich für die SPD, obwohl die chronisch schwächelte. Jetzt freut sich die 31-Jährige über wachsende Zustimmung für ihre Lieblingspartei. Und sie zeigt vollen Einsatz. Die gebürtige Düsseldorferin, die in Pesch aufwuchs und jetzt in Kleinenbroich lebt, gehört nicht nur dem Stadtrat an, sondern auch mehreren Ausschüssen. Ihre Schwerpunkte sind Umwelt und Bildung. Und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist sie auch noch.

Lena Meyer von der SPD ist neu im Rat der Stadt. Foto: SPD Korschenbroich

Lena Meyer hat in Paderborn Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert. Seit Anfang 2019 ist die Realschule Kleinenbroich ihr Arbeitsplatz. „Ich bin dort sehr gerne“, sagt die Junglehrerin. Vor rund zwei Jahren waren es die rechten Tendenzen im Land, die sie veranlasste, Farbe zu bekennen und in die Kommunalpolitik zu gehen. Man habe sie nicht lange überreden müssen, für die Kommunalwahl zu kandidieren, alleine eine Parteimitgliedschaft reichte ihr nicht aus. Sie wollte und will aktiv mitgestalten. Mit der Politik in Korschenbroich ist sie so unzufrieden nicht: „Ich bin sehr froh, dass wir mit der Digitalisierung in den Schulen einen großen Schritt weitergekommen sind“, sagt Lena Meyer und meint damit unter anderem die Digitalen Tafeln und das Wlan. Jetzt gelte es, die Schulen pandemiesicher zu machen.

Das Hobby „Kommunalpolitik“ sei zwar zeitaufwändig, mache aber Spaß, so Meyer. Die 31-Jährige ist mit der Arbeit der Sozialdemokraten auf Bundesebene zufrieden, beklagt aber, dass viele gute Dinge wie die Einführung der Grundrente nicht ausreichend kommuniziert wurden. Sie findet es gut, wenn junge Leute – und zu denen zählt sie sich auch – für junge Leute Politik machen. In Abgrenzung zu den Grünen möchte sie in Zusammenhang mit dem Klimaschutz aber auch „verschiedene wirtschaftliche Faktoren“ berücksichtigt wissen.

Engagiert im Job und in der Partei – bleibt da noch Zeit für weitere Hobbys? Nun, Lena Meyer verreist gerne und sie hat seit sechs Jahren ein eigenes Pferd. Das Reiten hatte sie einst im Liedberger Reitstall Hoster gelernt. Jetzt möchte sie in der Kommunalpolitik schnell sattelfest werden.