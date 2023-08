Genehmigung von Ladesäulen in Korschenbroich Stadt hat nun einen Leitfaden für private E-Ladesäulen

Immer öfter stellen private Immobilienbesitzer Anträge für E-Ladestationen. Doch wie damit umgehen, wenn es sich beispielsweise um ein Reihenhaus handelt, das keine direkte Garage am Gebäude hat? Als eine solche Anfrage bei der Verwaltung eingegangen war, hatte der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung der Verwaltung den Auftrag erteilt, einen Leitfaden zur Beurteilung von Anträgen auf private E-Ladestationen, insbesondere an Wohnwegen, zu entwickeln. In einer Länge von knapp vier DIN-A4-Seiten liegt dieser nun vor und orientiert sich an Regelungen der Stadt Hilden.