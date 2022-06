Start im Kulturbahnhof Korschenbroich : Lebenswerk von Hebamme Helene Overzier bei Themenroute

Korschenbroich Am Sonntag beginnt im Kulturbahnhof die Themenroute „Frauen.Land.Leben“ im Fokus auf Frauen mit bedeutendem Lebenswerk. Standortvertreterin ist Helene Overzier.

Ziel ist es, an ihrem Beispiel den weiblichen Teil niederrheinischer Geschichte stärker ins Bewusstsein zu rücken und zu würdigen. Die Präsentation ist eingebunden in das Themenjahr „Provinz“ der kulturhistorischen Museen am Niederrhein und wird vom Verein „Korschenbroich liest“ ausgerichtet.

Ihr sei aufgefallen, dass viele der bisherigen Ausstellungen in der historischen Perspektive sehr männerlastig gewesen seien, sagt Rita Mielke. „In der Geschichtsschreibung aus männlicher Sicht wurden Leistungen und Errungenschaften von Frauen negiert und gerieten so beim Schreiben ein zweites Mal in Vergessenheit“, so die Projektleiterin. Inzwischen sei zwar durch engagierte Gleichstellungsbeauftragte und Geschichtswerkstätten viel geleistet worden beim Aufspüren vergessener weiblicher Biografien. Doch Publikationen, sofern vorhanden, seien selten über den lokalen Kreis hinaus bekannt geworden. „Dass eine Medizinerin weltweit als führende Expertin gilt, aber in ihrer Heimat am Niederrhein niemand ihren Namen kennt, ist unverständlich. Ein solches Schicksal ist kein Einzelfall“, berichtet Mielke am Beispiel der gebürtigen Dülkenerin Hilde Bruch, die am Ende der 1930er Jahre in die USA emigrierte. Standortvertreterin für Korschenbroich ist Helene Overzier, die fast 50 Jahre lang im Stadtgebiet als Hebamme tätig war. Von ihr werden Dokumente aus dem Stadtarchiv gezeigt.