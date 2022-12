Schwerer Unfall auf der L382 Ersthelfer leisten „vorbildliche Arbeit“

Der Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, 12. Dezember, auf der Landesstraße 382 im Bereich der Brücke Rochusstraße ereignet hat, „war alles andere als alltäglich“, sagt Thomas Baum, Einsatzleiter der Feuerwehr Korschenbroich. „Es war eine Gemengelage gleich mehrerer Gefahren“, sagt er am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Den Risiken zum Trotz haben drei Ersthelfer, die unabhängig voneinander noch vor Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Unfallort waren, „vorbildliche Arbeit geleistet“, so Baum. „Sie haben hoch engagiert und ausgesprochen empathisch erste Hilfe geleistet.“