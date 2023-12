Jahresrückblick 2023 auf Korschenbroich Lauter positive Nachrichten aus dem Jahr 2023

Prachtvolle Paraden und unzählige Besucher am Straßenrand: Korschenbroich feierte sein Schützen- und Heimatfest 2023 bei wunderbarem Wetter. Unser Fotograf hat eine Drohne eingesetzt, um einen Überblick zu vermitteln, was in der Stadt los war.

Foto: Christoph Reichwein (crei)/Christoph Reichwein (CREI)