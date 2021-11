Mehr als 70 Menschen warteten schon vor dem Start : Lange Schlangen bei der mobilen Impfaktion in Glehn

Am Alten Rathaus in Glehn bildeten sich lange Schlangen. Viele Menschen holten sich vor allem ihre Booster-Impfung ab. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Glehn Die mobile Impfaktion im Alten Rathaus in Glehn war ein voller Erfolg. Nach Angaben des Rhein-Kreis Neuss ließen sich binnen fünf Stunden 263 Menschen impfen.

Weder Freibier noch Hoppediz-Erwachen war der Grund für die lange Schlange vor dem Alten Rathaus in Glehn, wie manche vorbeifahrenden Fahrer aus dem Autofenster belustigt wissen wollten. Es war die mobile Impfaktion vom Rhein-Kreis Neuss , für die so viele Menschen anstanden.

Bis zum Abend – die Aktion lief von 14 bis 19 Uhr – kamen immer noch viele Impfwillige. Unter ihnen Ralf Eschenbruch: „Ich möchte meine dritte Impfung erhalten. Beim Arzt könnte ich die Spritze erst in den nächsten Wochen bekommen, doch aufgrund der sich zuspitzenden Situation möchte ich früher geschützt sein.“ Das war auch die Motivation von Johanna Wendt, die ihre dritte Impfung beim Hausarzt erst am 16. Dezember bekommen könnte. „Da stelle ich mich lieber in die Schlange.“ So wie Markus Lonnendonker, der anderthalb Stunden lang geduldig mit seiner Tochter Emilia wartet. Die Zwölfjährige sollte ihre Erstimpfung bekommen.