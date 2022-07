Feld in Korschenbroich : Es blüht auf 2000 Quadratmetern auf Pescher Fläche

Pesch Landwirt Hermann Herten stellt Flächen für Blühpatenschaften zur Verfügung. Auch Mitglieder der SPD hatten eine übernommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Es blüht auf 2000 Quadratmetern in Pesch auf einer Fläche, die Landwirt Hermann Herten für eine Blühpatenschaft zur Verfügung gestellt hatte. Zur Förderung der Artenvielfalt hatten Mitglieder der SPD für diesen Blühstreifen gespendet. Die Patenschaft beginnt mit der Aussaat im Frühjahr und endet im Oktober/November 2022. Marcel Knuppertz, Vorsitzender der SPD-Fraktion und Stefan Schramke, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Korschenbroich , nahmen nun gemeinsam mit Herten das Ergebnis in Augenschein.

Der Landwirt Herten von der Kleinenbroicher Straße in Pesch bietet diese Blühpatenschaften für alle Interessierten an. Schon ab 25 Euro konnten 50 Quadratmeter im Jahr 2022 als Blühstreifen gepachtet werden. Für diesen Betrag wird die Anlage und Pflege der Fläche in der Zeit von Ende April bis Oktober übernommen. Jeder Pate kann eine Patenschaftsurkunde durch die Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach erhalten. Die SPD bietet an, den Kontakt für weitere Patenschaften zu vermitteln.