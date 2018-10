Korschenbroich: Landbäcker Huppertz

Neersbroich In der Landbäckerei Huppertz wird noch in Handarbeit gebacken. Für seine Kunden experimentiert der Bäcker gern.

In der Küche von den Huppertz’ duftet es, und so ist es quasi jeden Tag. Es ist warm, gemütlich, und wer die kleine Tür hinter dem großen Esstisch öffnet, weiß sofort, woran das liegt: frische Brötchen, Nussecken, süßes Gebäck und jede Menge Brot – das Wohnhaus der Familie liegt direkt hinter dem Laden der Landbäckerei Huppertz, in Neersbroich, Rheydter Straße 184. „Haus und Hof gehören hier zusammen“, sagt Bäckermeister Klaus Huppertz (49) über das Hofgelände, das seine Vorfahren 1783 errichtet haben. Seit 1851 besteht dort der Bäckerei-Betrieb, die Backstube liegt direkt auf der anderen Seite des Hofs. Die Landbäckerei Huppertz ist ein Familienbetrieb in sechster Generation, stets weitergegeben vom Vater zum Sohn. Peter Huppertz, der Vater des Bäckers, wurde vor wenigen Tagen für sein 50-jähriges Jubiläum mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt.

Das Private und das Geschäftliche sind bei den Huppertz eng verwoben: Am Esstisch in der Küche sitzt am Mittag auch das Personal. „Für so einen Betrieb muss man die richtige Frau haben“, sagt der Bäcker. Seine Frau Jeannette (47) leitet im Laden den Verkauf. „Auch mit drei kleinen Kindern konnte ich immer hinter der Theke stehen“, sagt sie. Obwohl Klaus Huppertz in der Backstube aufgewachsen ist, war er nicht Bäcker von erster Stunde an. „Die Lehre habe ich in jungen Jahren zunächst einmal abgebrochen“, sagt er, dann habe er Germanistik und Medienwissenschaften studiert und in einer Werbeagentur gearbeitet. „Als meine Eltern in den Ruhestand gingen, haben wir uns entschieden, die Backstube zu übernehmen.“