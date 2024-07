Ausschuss tagt in Korschenbroich Wenn es auf dem Land zu laut wird

Das Aachener Büro macht in seinem Aktionsplan Vorschläge, wie der Lärm auf den Belastungsachsen vermindert werden kann, etwa durch lärmmindernde Asphaltdeckschichten bei der Ortsdurchfahrt Liedberg sowie den Straßen Am Hommelshof und An der Blankstraße. Sofern es um Landstraßen geht, ist dafür der Landesbetrieb Straßen zuständig. An der Raitz-von-Frentz-Straße schlägt das Planungsbüro vor, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Zudem soll bei allen Straßen, die viel Autoverkehr bewältigen, mehr auf Fuß- und Radverkehr geachtet werden, ihn gelte es auszubauen. Außerdem fordert das Planungsbüro alle Grundstücks- und Hauseigentümer in der Stadt auf, private Maßnahmen zum Schallschutz an ihren Gebäuden vorzunehmen. Bei all dem Lärm mag es kaum verwundern, dass es für die Stadtverwaltung immer noch lauter wird, wenn sie die aktuellen Kriterien der Bund-Länder-Gemeinschaft zum Thema Lärm anwenden soll. Denn wer dies tue, könne in der Stadt keine ruhigen Gebiete mehr ausmachen, so die Verwaltung. Doch nun habe man durch das Planungsbüro eine differenzierte Betrachtung und neue Erkenntnisse. Und siehe da: Es wurden 27 ruhige Gebiete identifiziert, 17 als relativ leise bewertet, vier mit Erholungsfunktion, und sechs bekamen sogar das Signet Ruheoase, wie üblicherweise Gästehäuser oder Seniorenresidenzen in Korschenbroich benannt werden.