Unternehmen entstand in Korschenbroicher Keller : Spirtuosenladen „Unsere Schnapsidee“ öffnet im Stadtzentrum

Das Unternehmen hat seinen Laden in diesem Haus an der Steinstraße eingerichtet. Foto: Markus Weber

Korschenbroich In der Steinstraße in Korschenbroich eröffnet am Samstag der Laden des kleinen Unternehmens „Welt der Lebenswasser“. 2018 war die Schnapsidee zweier Freunde entstanden.

Von Bärbel Broer

Der Name ist Programm: „Unsere Schnapsidee“ öffnet am Sonnabend, 26. Juni, in der Steinstraße 10, in Korschenbroich. Es ist der Laden des Unternehmens „Welt der Lebenswasser“ Dahinter stecken Markus Weber und sein Kompagnon.

Am Anfang war deren Freude am Genuss von Whisky, Gin und anderen Spirituosen, die in die Schnapsidee gemündet ist, Freunde und Bekannte daran teilhaben zu lassen. So entstand 2018 die „Welt der Lebenswasser“. Immer auf der Suche nach dem besonderen Geschmack und unentdeckten Köstlichkeiten durchforsten Markus Weber und sein Kompagnon das unendliche Angebot verschiedener Produzenten.

Ihr Fokus liegt dabei insbesondere auf Whisky-, Gin- und Rum-Sorten. Destillate, die die Gaumen der Gründer überzeugt haben, wurden bei Tastings in größerer Runde angeboten und abhängig von der Nachfrage ins Sortiment aufgenommen. Die Zahl der Kunden wuchs und die Suche nach einem eigenen Tasting-Raum begann.

Doch dann kam Corona. Die Pandemie stoppte die Whisky- und Gin-Tastings. Über lokale Liefer-Portale wie bei der Stadt Korschenbroich und Rheinkreishelden konnte das kleine Unternehmen dennoch seine hochprozentige Ware weiter verkaufen. „Dies hat uns ermutigt weiterzumachen und durchzuhalten“, sagt Markus Weber, Inhaber von „Welt der Lebenswasser“.