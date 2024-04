Kuscheltier zum City-Lauf Korschenbroich 2024 Kleines Zebra Amera gibt es für die jüngsten Läufer

Wie es längst Tradition ist, werden die jüngsten Teilnehmer nach ihrem Lauf das Kuscheltier als Belohnung für ihre sportliche Leistung erhalten. In diesem Jahr ist es ein Zebra, das die Kinder auf den Namen Amera getauft haben. So heißt bereits eines der fünf Bergzebras im Krefelder Zoo. „Mir gefällt bei diesem Kuscheltier vor allen Dingen der Nachhaltigkeitsaspekt“, sagt Bresser. „Es ist zum Teil aus recycelten PET-Flaschen hergestellt worden.“ „Und es sieht sehr echt aus und nicht irgendwie künstlich mit besonders großen Augen oder so etwas“, ergänzt Petra Schwinn.