Ausstellung in Korschenbroich : „Kunstweiber“ im Sandbauernhof

Korschenbroich Von Malerei bis Mosaik: Fünf Künstlerinnen stellen in Liedberg ihre Arbeiten vor. Eröffnung ist am 25. Oktober.

(NGZ) Bereits zum zweiten Mal stellen die „Kunstweiber“ Erika Wildtraut, Heike Plohs, Hilla Baecker, Jessica Zugehör, Ursula Breuer-Kieven zusammen im Sandbauernhof in Liedberg aus. Neu dazugekommen ist Heike Flint. So unterschiedlich die „Kunstweiber“ sind, so unterschiedlich ist auch deren Kunst. Schon bei der Eröffnung am 25. Oktober, 19 Uhr, gibt es statt langer Reden einen kleinen Film, in dem die „Kunstweiber“ sich und ihre Kunst vorstellen.

„Nur wer nicht alles zeigt, bleibt geheimnisvoll“, sagt Hilla Baecker über ihre Fotokunst. Die Fotografin verwandelt ihre Fotos am PC zu teilweise abstrakten, aber auch figürlichen Gemälden. Baecker reduziert sich dabei auf das Wesentliche, experimentiert aber mit Farben und Formen. Die in Konstanz aufgewachsene Künstlerin Jessica Zugehör ist inspiriert vom Bodensee und der Umgebung. Während sie anfangs vorwiegend in Aquarell und Acryl malte, stellt sie heute ihre Farben selbst her und malt inzwischen in Eitempera. Ihre Motive in der Malerei, die sie zeitweise mit Fotografie kombiniert, sind vielfältig. Von Blumen, Architektur, Menschen und Landschaften nimmt sie jede Herausforderung an.