Kunst im Rathaus Korschenbroich : Eine Galerie der Meinungsträger

Korschenbroich In der Serie „Kunst im Rathaus“ stellt Martin Lersch bis zum 28. September im Korschenbroicher Rathaus aus. Zu sehen sind elf Arbeiten, die während eines langen Frankreichaufenthaltes entstanden sind.

Vertraut und doch herausfordernd im Bruch mit der Erfahrung sind die Fahnenbilder des Martin Lersch. Der in Goch lebende Künstler bezieht sich thematisch auf bekannte Werke der Kunstgeschichte und kombiniert in spannungsreicher Verfremdung. So zu sehen im Rathaus: Hier stellt der 1954 in Mönchengladbach geborene Künstler bis Ende September elf Werke aus dem Zyklus „Fahnenträger/Meinungsträger“ aus, entstanden zwischen 2005 und 2009 während seines Frankreichaufenthaltes.