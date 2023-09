Ausstellung in Korschenbroich „Bio-Fischzucht“ und „Electro-Tango“ in der dritten Dimension

Sie wolle sich nicht einordnen lassen, doch am ehesten könnte ihr Schaffen einem „plastischen Realismus und Kubismus“ zugeordnet werden, sagt Leitner. Die Bilder haben Titel, zuweilen kritisch ironisiert wie bei der Arbeit „Bio-Fischzucht“. Das Bild „Electro-Tango“ spielt auf die Mischung von klassischem Tango und elektronischen Beats an. Die Künstlerin kombiniert die an die Fläche gebundene Darstellung von verkabelten Tango Tänzern am oberen Bildrand mit plastisch vorgeschobenen Kuben, auf die Fotos von elektronischen Gerätschaften gelegt sind. Ein anderes Tangobild mit faszinierenden Wechseln von malerisch erreichter und tatsächlicher Tiefe strahlt im dominierenden Rot eine beunruhigende Energie aus. Die Themen Tangotänzer und Marionettenspieler tauchen häufig auf. Die in Auseinandersetzung mit sächsischen Märchen entstandenen Bilder „Wassermann“ und „Mittagsfrau“ wirken wie Außenseiter.