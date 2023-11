Veranstaltung in Liedberg Es gibt noch Karten für „Kunst gegen Bares“

Am Donnerstag, 16. November, kommt die Veranstaltungsreihe „Kunst gegen Bares“ um 19.30 Uhr in den Liedberger Sandbauernhof, Am Markt 10. Karten zum Preis von zehn Euro sind noch beim Kulturamt erhältlich unter: 02161 613107 oder per Email an: kultur@korschenbroich.de. Für alle Talente steht jeweils ein Sparschwein bereit. Das Publikum entscheidet am Ende der Show per Spende, wer an diesem Abend die „Kapitalisten-Sau von Korschenbroich“ wird.