Im Gymnasium Korschenbroich : Künstler-Kampf um Gunst und Geld

Korschenbroich Beim Format „Kunst gegen Bares“ entschied das Publikum, wer entlohnt wird. Was die Akteure zeigten und wer von ihnen das Geld gewonnen hat.

Ein Singersongwriter, eine poetisch-stille Clownin, eine Kabarettistin und ein beatboxender Stand-up-Comedian wetteiferten am Donnerstagabend in Korschenbroich um die Gunst des Publikums: Was früher der Bunte Abend war, auf dem die Menschen zeigten, was für lustige oder kuriose Talente sie besaßen, heißt heute „Kunst gegen Bares“. Vertreter verschiedener Sparten zeigen vor einem Publikum, was sie können.

Die Spielreglen sind so: Eine verabredete Gage gibt es an diesem Abend für die Akteure nicht. Die Gäste zahlen den Auftretenden, was ihnen ihr Auftritt wert war. Das Geld wird gezählt, der Gewinner darf noch einmal auf die Bühne. Am Donnerstagabend war der Kölner Stand-up-Comedian Serkan Ateṣ-Stein Publikumssieger. Er war der letzte in der mehr als zweistündigen Show, der auf die Bühne kam und die Gäste mit einer Mischung aus Beatboxen, gekonnt mit Gesang kombiniert und Anekdoten aus seinem Leben als türkischer Schüler in einem katholischen Jungeninternat oder Kundenberater in einem Call Center unterhielt.