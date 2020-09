Veranstaltung in Korschenbroich : „Kunst gegen Bares“ geht in die zweite Runde

„Kunst gegen Bares“ geht in die zweite Runde

Veranstaltung in Korschenbroich

Korschenbroich Vier Teilnehmer kämpfen am 24. September um den Titel „Kapitalisten-Sau von Korschenbroich“. Stargast ist der bekannte Mentalist Timon Krause, aber auch die übrigen Auftritte versprechen gute Unterhaltung.

Im Februar feierte die Kleinkunstshow „Kunst gegen Bares“ ihre erfolgreiche Korschenbroich-Premiere. Dann folgte die lange Corona-Zwangspause. Am Donnerstag, 24. September geht es weiter. Die zweite Auflage findet ab 20 Uhr im Forum der Realschule statt.

„Es ist eine Mischung aus großer Vorfreude und Stolz“, sagt Organisator Lennard Rosar. Besonders zufrieden mache ihn, dass es sich bei „Kunst gegen Bares“ um das erste große Format handelt, das seit der Corona-Krise in Korschenbroich stattfindet. Immerhin 200 Zuschauer sind zugelassen. „Ich hoffe, dass so viele auch kommen“, sagt Rosar. Die erste Resonanz im Vorverkauf sei „okay“, betont er. Es sei aber noch ein wenig Luft nach oben.

In der Show kämpfen wieder vier Künstler um den Titel „Kapitalisten-Sau von Korschenbroich“. Wer gewinnt, entscheiden die Zuschauer mit ihren Spenden. Welcher der Teilnehmer am Ende am meisten Geld im Sparschwein hat, ist der Sieger. Eine Entscheidung, die laut Rosar dieses Mal noch etwas schwerer fallen könnte. „Wir haben im Vergleich zur ersten Show noch einmal eine Schippe draufgelegt“, sagt er.