“Kunst an der Kuhwiese“ in Korschenbroich : Zauberwürfel, abstrakte Kühe und neue Künstler

“Kunst an der Kuhwiese“ in Korschenbroich

Korschenbroich Sonja Kreutzer hat auf dem elterlichen Anwesen am Rande von Raderbroich ideale Bedingungen, um ihre Exponate zu präsentieren. Aber sie gibt auch anderen Künstlern immer wieder die Möglichkeit, bei ihr auszustellen. Jetzt war es wieder so weit.

Svenja Neuendorf aus Ossum arbeitet gern mit Basaltlavastein aus der Eifel. Diesem Stück Natur verpasst sie eine Intensivbehandlung mit Maschinen wie Bohrern oder Schleifmaschinen. So werden aus den organischen Formen geometrische. Derart in Form gebracht, haucht sie den Steinen Nutzwert ein – sie taugen zum Beispiel als Blumenvasen. Farbstreifen sind ein immer wiederkehrendes Gestaltungselement. Auch ihre Zauberwürfel sind aus Naturstein gearbeitet. Ihr Lebensgefährte Roland Giersch arbeitet mit Holz. Die abstrakten Holzfiguren standen Spalier, begrüßten die Besucher in dem unvergleichlich idyllischen Ambiente. Der Künstler verwendete hierfür Kuhweidenpfähle, deren unterer Teil abgefault war. Eine mannshohe, massive Figur aus Holz fertigte er aus dem Holz einer Brücke in Lank-Latum.