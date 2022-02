Kabelstörung in Korschenbroich : Verärgerte Kunden nach langem Festnetz-Ausfall der Telekom

Anneliese Ruttkowski hat längst wieder eine funktionierende Festnetzleitung. Weil sie auf ihr Telefon angewiesen ist, hatte ihre Nichte zwischenzeitlich den Anschluss bei der Telekom außerordentlich gekündigt und den Anbieter gewechselt. Foto: Jana Bauch Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Die einen haben den Anbieter gewechselt, die anderen haben sich mit einer Rufumleitung geholfen – verärgert sind aber einige der Telekomkunden, deren Festnetzleitungen fast drei Wochen lang tot waren. Inzwischen funktionieren sie wieder. Was die Ursache war.

Von Bärbel Broer

Fast drei Wochen lang waren die Festnetzleitungen einiger Haushalte rund um die Pescher Straße tot. Nun funktionieren sie wieder. Das teilte die Telekom mit. Besonders betroffen waren ältere Anwohner in der Pescher Straße, die über einen analogen Anschluss verfügen. So wie Käthe (90) und Peter (92) Müllers. Inzwischen hat das Paar ein Schreiben der Telekom erhalten, in dem ihm ein Vertragswechsel angeboten wird.

Das Unverständnis, warum die Behebung der Kabelstörung so lange dauerte, ist bei einigen Kunden immens. Martina Schlösser hatte sich Mitte Januar an den Bürgermonitor unserer Redaktion gewandt, weil ihre Tante Anneliese Ruttkowski aus der Pescher Straße kein Festnetz mehr hatte. Die 80-Jährige ist nach ihrer Hüftoperation dringend auf ihr Telefon angewiesen, um Ärzte, Freunde und Verwandte erreichen zu können.

Inzwischen interessiert es Martina Schlösser nicht mehr, dass die Telekom die Kabelstörung behoben hat: „Wir haben uns das nicht gefallen lassen, sondern eine außerordentliche Kündigung an die Telekom geschickt und für meine Tante den Anbieter gewechselt“, sagt sie. Innerhalb kurzer Zeit habe ihre Tante wieder eine funktionierende Leitung gehabt. Zwar hatte die Telekom Anneliese Ruttkowski eine Anrufweiterleitung auf ein Handy angeboten. Doch das sei keine Option gewesen, hatte Schlösser direkt gesagt. Ältere Menschen seien mit der Technik überfordert, so Schlösser. „Ohne Telefon kann meine Tante aber nicht sein.“

Ähnlich ergeht es den Eltern von Marlis Jöbges. Seit 8. Januar war das Festnetz von Peter und Käthe Müllers in der Pescher Straße tot. „Das war besonders dramatisch, weil mein Vater zu der Zeit Herzprobleme hatte und letztlich ins Krankenhaus musste“, sagt Jöbges. „Mein Vater in der Klinik, meine Mutter zu Hause und sie konnten sich nicht sprechen. Wir waren sehr verzweifelt.“

Da sie mit ihrer Familie in dem Zweifamilienhaus über den Eltern wohnt, habe sie zwar schnell nach dem Rechten sehen können. „Aber die mussten doch telefonisch erreichbar sein“, sagt Jöbges. „Hilfe von der Telekom erhielten wir nicht. Stattdessen wurde uns gesagt, dass die Leitung ab 8. Februar wohl wieder funktionieren würde.“ Das war auch ihr zu lange.

Sie wusste sich Abhilfe zu verschaffen, indem sie ihre zweite, ungenutzte Festnetznummer auf den Anschluss ihrer Eltern umleitete. Wie Martina Schlösser ist auch sie davon überzeugt, dass vor allem ältere Kunden mit analogem Anschluss betroffen waren. Ein Verdacht, den die Telekom nicht bestätigte. „Die Störung betraf VDSL-Anschlüsse und Telefonanschlüsse“, teilt eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Inzwischen haben Käthe und Peter Müllers ein Schreiben von der Telekom erhalten, in dem ihnen ein anderer Tarif angeboten wird mit unbegrenzten Anrufen in die Mobilfunknetze und Internet-Zugang. „Ein Schelm, der Böses dabei denkt“, so Jöbges. „Erst geht längere Zeit das Festnetz nicht und dann kommt so ein Angebot ins Haus geflattert.“ Das Angebot sei zudem wesentlich teurer. „Und Internet brauchen meine Eltern nicht.“

Die Telekom teilt dazu mit, dass „keine Schreiben mit der Aufforderung zum Vertragswechsel im Zusammenhang mit der Störung verschickt“ worden seien.