Projekt in Korschenbroich : Kulturrucksack voller Angebote für Kinder

Projekt in Korschenbroich

Korschenbroich Mangas zeichnen, ein Computerspiel entwickeln und ein Graffiti-Workshop sind drei Programmpunkte, die ein vom Land gefördertes Projekt nach Korschenbroich bringt. Mitmachen können Kinder zwischen zehn und 14 Jahren.

Mehr Kultur für Kinder und Jugendliche – so lautet die Devise des Projekts „Kulturrucksack“, das das Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit Kommunen und Kultureinrichtungen gestartet hat. Korschenbroich ist nach Angaben der Stadt gleich in mehreren Ortsteilen mit diesem Angebot für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren dabei und zwar nicht nur während der Sommerferien.

Anfang August wird der Kulturrucksack für eine Woche im Glehner Jugendheim SinnFlut geöffnet. Dort können Jugendliche unter anderem an einem Mosaik- und Lederworkshop teilnehmen. Ausflüge in „Virtual Reality“ sind vom 28. August bis zum 4. September im Korschenbroicher Jugendheim St. Andreas geplant. Am 13. September gibt es dort auch einen Graffiti-Workshop und einen Manga-Workshop für Nachwuchszeichner.