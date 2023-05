Auch an Pfingstsonntag, 28. Mai, spielte die „Remember Band“ im Festzelt am Matthias-Hoeren-Platz zu Unges Pengste 2023. Besonders junges Publikum zog es an diesem Abend auf die Kult-Party, es wurde gesungen, getanzt und geschunkelt. Die Party war restlos ausverkauft. Wir zeigen einige Fotos.